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Машины сказки
1-й сезон
1-я серия

Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2011, Машины сказки. Волк и семеро козлят
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
5.7 IMDb