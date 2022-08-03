Wink
Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2011, Машины сказки. Волк и лиса
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.

