Машины сказки (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале
Разносторонняя героиня открывает новую грань своего таланта. Маша – просто потрясающая рассказчица! В каждой серии она знакомит своих кукол с известными русскими сказками, добавляя в них собственные фантазии и незаурядные выводы, которые покорят как юных зрителей, так и их родителей.
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
5.7 IMDb