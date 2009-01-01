Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Приходит весна и все вокруг оживает. Мишка встречает прекрасную Медведицу, с которой ему очень хочется познакомиться. И все бы прошло у него гладко, если бы не Маша.



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