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Маша и Медведь
1-й сезон
5-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.52009, Маша и Медведь. Весна пришла!
Мультсериалы0+

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Сюжет

Приходит весна и все вокруг оживает. Мишка встречает прекрасную Медведицу, с которой ему очень хочется познакомиться. И все бы прошло у него гладко, если бы не Маша.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»