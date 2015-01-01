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Маша и Медведь
8-й сезон
54-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 8 серия 54 смотреть онлайн

8.52015, Маша и Медведь. В гостях у Сказки
Мультсериалы0+

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Сюжет

Вот уж кто точно не ожидал перемен, так это Медведь. Маша пылесосит, ставит на место книги, моет посуду. Уж не больна ли она? Мишка хватает девочку на руки и мчится за помощью к волкам-медбратьям.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»

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