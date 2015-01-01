WinkДетямМаша и Медведь8-й сезон54-я серия
Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 8 серия 54 смотреть онлайн
8.52015, Маша и Медведь. В гостях у Сказки
Мультсериалы0+
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Сюжет
Вот уж кто точно не ожидал перемен, так это Медведь. Маша пылесосит, ставит на место книги, моет посуду. Уж не больна ли она? Мишка хватает девочку на руки и мчится за помощью к волкам-медбратьям.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВА�ктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв