Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 8 серия 54 смотреть онлайн

Сюжет

Вот уж кто точно не ожидал перемен, так это Медведь. Маша пылесосит, ставит на место книги, моет посуду. Уж не больна ли она? Мишка хватает девочку на руки и мчится за помощью к волкам-медбратьям.



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