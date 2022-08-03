Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 7 серия 46 смотреть онлайн

Wink
Детям
Маша и Медведь
7-й сезон
46-я серия

Маша и Медведь

8.62015, Маша и Медведь. Учитель танцев
О сериале

Маша — невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для неe одной. Машина индивидуальность не знает границ, поэтому урок труда легко оборачивается строительством парусного корабля, а набор художника — в разукрашивание всего леса.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

