Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 35 смотреть онлайн

8.62013, Маша и Медведь. Трудно быть маленьким
Нелегко быть маленьким - все так и хотят наказать. Маша всего только поиграла в дочки-матери, а разрушений - вон сколько! И свинья перепуганная, и волкам пришлось кросс бежать, и по зайцу чуть микроавтобус не проехал, а забору в Машиных играх и так всегда достается.

Россия
Мультсериалы
SD
6 мин / 00:06

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

