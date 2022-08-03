Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 35 смотреть онлайн

Нелегко быть маленьким - все так и хотят наказать. Маша всего только поиграла в дочки-матери, а разрушений - вон сколько! И свинья перепуганная, и волкам пришлось кросс бежать, и по зайцу чуть микроавтобус не проехал, а забору в Машиных играх и так всегда достается.

