Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Выпал снег. Мишка спит крепким сном на кровати. В это время Маша играет в снежки и начинает катать по снегу комок, который незаметно вырастает в огромный снежный ком и лавиной врывается в комнату к Медведю. Бедный зверь вскакивает с кровати и видит перед собой Машу среди снега. Они вместе начинают очищать домик от снега, но озорная Маша, конечно же, не может спокойно помогать.



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