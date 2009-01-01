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Маша и Медведь
1-й сезон
6-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.52009, Маша и Медведь. Следы невиданных зверей
Мультсериалы0+

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Сюжет

Выпал снег. Мишка спит крепким сном на кровати. В это время Маша играет в снежки и начинает катать по снегу комок, который незаметно вырастает в огромный снежный ком и лавиной врывается в комнату к Медведю. Бедный зверь вскакивает с кровати и видит перед собой Машу среди снега. Они вместе начинают очищать домик от снега, но озорная Маша, конечно же, не может спокойно помогать.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»