Маша и медведь. Песни (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

Персонажи мультфильма путешествуют по разным странам и показывают их главные достопримечательности и культурные особенности в самом красочном виде. Но главное — то, что в каждой серии Маша исполняет весёлую песенку на мотив известной национальной мелодии.





