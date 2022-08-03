Машу похищают бедные голодные волки, в надежде обменять ее на холодильник Медведя, в котором есть много вкусных продуктов. Однако, узнав план волков, Мишка долго смеется. Ведь Маша готова довести кого угодно, и медведь уверен, что скоро волки сами приведут ее обратно. Остается только ждать. И пока Медведь, уютно устроившись в кресло-качалке, ждет, волки проходят через все круги ада.

