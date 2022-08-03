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Маша и Медведь
1-й сезон
7-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

8.52009, Маша и Медведь. С волками жить...
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Машу похищают бедные голодные волки, в надежде обменять ее на холодильник Медведя, в котором есть много вкусных продуктов. Однако, узнав план волков, Мишка долго смеется. Ведь Маша готова довести кого угодно, и медведь уверен, что скоро волки сами приведут ее обратно. Остается только ждать. И пока Медведь, уютно устроившись в кресло-качалке, ждет, волки проходят через все круги ада.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»