Приходит волшебное время чудес! Маша с нетерпением ждeт новогодних подарков- новых кукол и игрушек…однако ее старые друзья, похоже, на неe обиделись. Маше приходится ответить на непростой вопрос: как сохранить дружбу и не растерять старых друзей в погоне за новогодними желаниями?

