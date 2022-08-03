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Детям
Маша и Медведь
9-й сезон
61-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2016) сезон 9 серия 61 смотреть онлайн

8.52016, Маша и Медведь. С любимыми не расставайтесь
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Приходит волшебное время чудес! Маша с нетерпением ждeт новогодних подарков- новых кукол и игрушек…однако ее старые друзья, похоже, на неe обиделись. Маше приходится ответить на непростой вопрос: как сохранить дружбу и не растерять старых друзей в погоне за новогодними желаниями?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»