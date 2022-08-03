Wink
Маша и Медведь (мультсериал, 2014) сезон 6 серия 44 смотреть онлайн

8.62014, Маша и медведь. Раз в году
Наступил день рождения Медведя. Все лесные обитатели собрались в его избушке, чтобы поздравить его и подарить подарки. Увидев это, Маша решила серьезно подготовиться и к своему дню рожденья. Теперь ни у кого из зверей не будет шанса забыть о ее празднике и списке подарков.

Россия
Мультсериалы
SD
6 мин / 00:06

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

