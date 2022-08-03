Маша и Медведь (мультсериал, 2014) сезон 6 серия 44 смотреть онлайн

Наступил день рождения Медведя. Все лесные обитатели собрались в его избушке, чтобы поздравить его и подарить подарки. Увидев это, Маша решила серьезно подготовиться и к своему дню рожденья. Теперь ни у кого из зверей не будет шанса забыть о ее празднике и списке подарков.

