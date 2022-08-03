В этой серии Маша учиться кататься на коньках. Придя на замерзшее озеро, она видит там Медведицу. Ту самую, с которой у Мишки не сложились отношения прошлой весной. И виновата в этом была Маша. В тот же миг девочка решает исправить досадную ошибку, и в ее голове созревает гениальный план.

