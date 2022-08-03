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Маша и Медведь
2-й сезон
10-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

8.52010, Маша и Медведь. Праздник на льду
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

В этой серии Маша учиться кататься на коньках. Придя на замерзшее озеро, она видит там Медведицу. Ту самую, с которой у Мишки не сложились отношения прошлой весной. И виновата в этом была Маша. В тот же миг девочка решает исправить досадную ошибку, и в ее голове созревает гениальный план.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»