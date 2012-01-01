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Маша и Медведь
4-й сезон
23-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 23 смотреть онлайн

8.52012, Маша и Медведь. Подкидыш
Мультсериалы0+

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Сюжет

Гуляя по лесу Маша находит большое яйцо. Любопытная девчонка приносит яйцо Медведю, чтобы вместе угадать, кто же в нем сидит…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»