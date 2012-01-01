Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 23 смотреть онлайн

Сюжет

Гуляя по лесу Маша находит большое яйцо. Любопытная девчонка приносит яйцо Медведю, чтобы вместе угадать, кто же в нем сидит…



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