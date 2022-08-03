Wink
Детям
Маша и Медведь
2-й сезон
11-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

8.52010, Маша и Медведь. Первый раз в первый класс
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В один прекрасный летний день Мишка занимался делом, требующим большой аккуратности – строил деревянный кораблик. Из телевизора женский голос рассказывал о первом дне осени – дне знаний. И тут, как снег на голову, в комнату на велосипеде влетает Маша. Она моментально задевает стол, на котором стоял Мишин кораблик.
Вдруг Маша замечает, что «девушка из телевизора» рассказывает что-то важное. Послушав диктора, Маша заявляет, что тоже хочет ходить в школу. Мишка отрицательно воспринимает эту новость, но, в конце концов, соглашается устроить школу у себя дома.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»