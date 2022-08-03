В один прекрасный летний день Мишка занимался делом, требующим большой аккуратности – строил деревянный кораблик. Из телевизора женский голос рассказывал о первом дне осени – дне знаний. И тут, как снег на голову, в комнату на велосипеде влетает Маша. Она моментально задевает стол, на котором стоял Мишин кораблик.

Вдруг Маша замечает, что «девушка из телевизора» рассказывает что-то важное. Послушав диктора, Маша заявляет, что тоже хочет ходить в школу. Мишка отрицательно воспринимает эту новость, но, в конце концов, соглашается устроить школу у себя дома.

