Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

В этой серии зрители познакомятся с маленькой проказливой девочкой Машей и увидят историю ее знакомство с Медведем. Все начинается с того, что Маша, заигравшись с бабочкой, теряется в лесу и набредает на пасеку, хозяином которой оказывается добрый цирковой медведь…



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