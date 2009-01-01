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Маша и Медведь
1-й сезон
1-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.52009, Маша и Медведь. Первая встреча
Мультсериалы0+

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Сюжет

В этой серии зрители познакомятся с маленькой проказливой девочкой Машей и увидят историю ее знакомство с Медведем. Все начинается с того, что Маша, заигравшись с бабочкой, теряется в лесу и набредает на пасеку, хозяином которой оказывается добрый цирковой медведь…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»