Маша и Медведь
6-й сезон
38-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 6 серия 38 смотреть онлайн

8.62013, Маша и Медведь. Нынче все наоборот
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Решив покрасоваться перед кроликом, Миша продемонстрировал ему былые трюки с ездой на цирковом велосипеде и жонглированием. Однако последний трюк нашему Мишке не удался. Не справившись с такой горой поставленных задач, он падает с велосипеда и остается без чувств. Маша бежит на помощь.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

