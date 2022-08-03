WinkДетямМаша и медведь. Новогодние выпуски1-й сезонВот такой хоккей
Маша и медведь. Новогодние выпуски (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2017, Вот такой хоккей
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Популярнейший российский мультсериал приглашает юных зрителей отправиться в незабываемое новогоднее путешествие с любимыми героями. Озорная Маша и мудрый Медведь провели не один Новый год вместе, и каждый раз праздник был наполнен приключениями. Доказательство – в праздничных спецвыпусках.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв