Маша и медведь. Новогодние выпуски (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Популярнейший российский мультсериал приглашает юных зрителей отправиться в незабываемое новогоднее путешествие с любимыми героями. Озорная Маша и мудрый Медведь провели не один Новый год вместе, и каждый раз праздник был наполнен приключениями. Доказательство – в праздничных спецвыпусках.

