Маша и медведь. Новогодние выпуски
1-й сезон
Маша и медведь. Новогодние выпуски (мультсериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Популярнейший российский мультсериал приглашает юных зрителей отправиться в незабываемое новогоднее путешествие с любимыми героями. Озорная Маша и мудрый Медведь провели не один Новый год вместе, и каждый раз праздник был наполнен приключениями. Доказательство – в праздничных спецвыпусках.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

