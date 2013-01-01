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Маша и Медведь
5-й сезон
31-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 31 смотреть онлайн

8.52013, Маша и Медведь. Новая метла
Мультсериалы0+

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Сюжет

На дворе осень и Маша с Зайцем играют в хоккей. Шайба улетает в кусты,Маша полезла ее искать, но тут и попалась под руку метла. Она быстро пристроила не по делу, и стала играть играть в хоккей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»