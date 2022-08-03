WinkДетямМаша и Медведь8-й сезон53-я серия
Маша и Медведь (мультсериал, 2015) сезон 8 серия 53 смотреть онлайн
8.52015, Маша и Медведь. На круги своя
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Вот уж кто точно не ожидал перемен, так это Медведь. Маша пылесосит, ставит на место книги, моет посуду. Уж не больна ли она? Мишка хватает девочку на руки и мчится за помощью к волкам-медбратьям.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв