Медведь давным-давно хотел поиграть в шашки. Появление Маши нарушает его планы и он отправляется в лес, чтобы завершить свою игру. Но в это время Маша решает наварить каши, а что за приключение из этого вышло вы узнаете, посмотрев серию.

