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Маша и Медведь
3-й сезон
16-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 16 смотреть онлайн

8.52011, Маша и Медведь. Маша + Каша
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Медведь давным-давно хотел поиграть в шашки. Появление Маши нарушает его планы и он отправляется в лес, чтобы завершить свою игру. Но в это время Маша решает наварить каши, а что за приключение из этого вышло вы узнаете, посмотрев серию.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»