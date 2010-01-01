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Маша и Медведь
2-й сезон
14-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

8.52010, Маша и Медведь. Лыжню!
Мультсериалы0+

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Сюжет

Мишка собрал для себя быстрый зимний скутер и на некоторое время уехал из дома на проверку работоспособности своего изобретения. Сделав небольшое количество кругов вокруг леса, не думая об опасности, Медведь на время оставляет своe изобретение без присмотра. Как и в других сериях, виновницей всех ситуаций оказалась, на первый взгляд безобидная девочка Маша.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»