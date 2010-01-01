WinkДетямМаша и Медведь2-й сезон14-я серия
Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
8.52010, Маша и Медведь. Лыжню!
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Сюжет
Мишка собрал для себя быстрый зимний скутер и на некоторое время уехал из дома на проверку работоспособности своего изобретения. Сделав небольшое количество кругов вокруг леса, не думая об опасности, Медведь на время оставляет своe изобретение без присмотра. Как и в других сериях, виновницей �всех ситуаций оказалась, на первый взгляд безобидная девочка Маша.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоSD
ЖанрыМультсериалы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСце�нарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв