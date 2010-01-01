Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн

Сюжет

Мишка собрал для себя быстрый зимний скутер и на некоторое время уехал из дома на проверку работоспособности своего изобретения. Сделав небольшое количество кругов вокруг леса, не думая об опасности, Медведь на время оставляет своe изобретение без присмотра. Как и в других сериях, виновницей �всех ситуаций оказалась, на первый взгляд безобидная девочка Маша.



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