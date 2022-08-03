Играть в квартете не так-то просто как кажется, особенно если между музыкантами нет сладу. Об этом Маше расскажет папа Медведя, который приехал в гости. А еще он расскажет о том, каким Медведь был в детстве и как проказничал вместе с Гималайским мишкой. Изменилось ли что-то с тех пор? Об этом мы узнаем из новой серии. И главное, всех объединит музыка!

