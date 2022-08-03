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Детям
Маша и Медведь
10-й сезон
68-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 10 серия 68 смотреть онлайн

8.52017, Маша и Медведь. Квартет плюс
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Играть в квартете не так-то просто как кажется, особенно если между музыкантами нет сладу. Об этом Маше расскажет папа Медведя, который приехал в гости. А еще он расскажет о том, каким Медведь был в детстве и как проказничал вместе с Гималайским мишкой. Изменилось ли что-то с тех пор? Об этом мы узнаем из новой серии. И главное, всех объединит музыка!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»