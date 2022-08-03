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Маша и Медведь
4-й сезон
28-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 28 смотреть онлайн

8.52012, Маша и Медведь. Ход конем
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Приключения неугомонной Маши продолжаются! На этот раз девочка желает освоить шахматы. Ну, а Медведю придется присматривать за ней, одновременно принимая в гостях Усатого-Полосатого!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»