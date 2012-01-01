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Маша и Медведь
4-й сезон
27-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 27 смотреть онлайн

8.52012, Маша и Медведь. Картина маслом
Мультсериалы0+

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Сюжет

Погожим зимним днем и на Машу и на Медведя нашло вдохновение рисовать. Маша, одолжив у Медведя краски и маленький холст, принялась рисовать всех лесных жителей. В результате, Машино видение прекрасного перенеслось не только на холст, но и на всю округу.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»

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