Маша и Медведь (мультсериал, 2012) сезон 4 серия 27 смотреть онлайн

Сюжет

Погожим зимним днем и на Машу и на Медведя нашло вдохновение рисовать. Маша, одолжив у Медведя краски и маленький холст, принялась рисовать всех лесных жителей. В результате, Машино видение прекрасного перенеслось не только на холст, но и на всю округу.



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