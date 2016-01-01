Маша и Медведь (мультсериал, 2016) сезон 9 серия 60 смотреть онлайн

В неспешную жизнь обитателей леса вмешались передовые технологии! Теперь у Маши и Медведя появились супер роботы! Один подарен Маше и был всего лишь продвинутой куклой, другой был сделан Медведем для домашних дел, но попытался стать главным в доме, и только неожиданно проснувшееся чувство к Машиной кукле поставило все на свои места.



