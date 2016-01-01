Маша и Медведь (мультсериал, 2016) сезон 9 серия 60 смотреть онлайн

Wink
Детям
Маша и Медведь
9-й сезон
60-я серия

8.62016, Маша и Медведь. К вашим услугам
Мультсериалы0+

О сериале

В неспешную жизнь обитателей леса вмешались передовые технологии! Теперь у Маши и Медведя появились супер роботы! Один подарен Маше и был всего лишь продвинутой куклой, другой был сделан Медведем для домашних дел, но попытался стать главным в доме, и только неожиданно проснувшееся чувство к Машиной кукле поставило все на свои места.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

