Грибной дождь с субтитрами
Wink
Детям
Маша и медведь. Песни
1-й сезон
Грибной дождь с субтитрами

Маша и медведь. Песни (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 27 смотреть онлайн

8.52019, Грибной дождь с субтитрами
Мультсериалы0+

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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Персонажи мультфильма путешествуют по разным странам и показывают их главные достопримечательности и культурные особенности в самом красочном виде. Но главное — то, что в каждой серии Маша исполняет весёлую песенку на мотив известной национальной мелодии.

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