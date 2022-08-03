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Детям
Маша и Медведь
2-й сезон
12-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2010) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

8.52010, Маша и Медведь. Граница на замке
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

В этой серии главными действующими лицами выступают Заяц и Медведь. Увлекшись работой на огороде, они совершенно не замечают, что происходит вокруг них. Маша тем временем ловит бабочек. Немного поспорив, друзья – огородники решили заняться совместным выращиванием моркови. Только вот у каждого свое представление о хорошем урожае…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»