В этой серии главными действующими лицами выступают Заяц и Медведь. Увлекшись работой на огороде, они совершенно не замечают, что происходит вокруг них. Маша тем временем ловит бабочек. Немного поспорив, друзья – огородники решили заняться совместным выращиванием моркови. Только вот у каждого свое представление о хорошем урожае…

