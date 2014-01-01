Маша и Медведь (мультсериал, 2014) сезон 6 серия 43 смотреть онлайн

Маша решила примерить на себя роль супергероя. Она смело спешит навстречу подвигам, но все звери почему-то смеются над ее самодельным костюмом и наивным желанием прийти им на помощь. Кто бы мог подумать, что Машино бесстрашие и правда поможет всех спасти?



