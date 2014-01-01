Маша и Медведь (мультсериал, 2014) сезон 6 серия 43 смотреть онлайн

Wink
Детям
Маша и Медведь
6-й сезон
43-я серия

8.62014, Маша и медведь. Героями не рождаются
Мультсериалы0+

О сериале

Маша решила примерить на себя роль супергероя. Она смело спешит навстречу подвигам, но все звери почему-то смеются над ее самодельным костюмом и наивным желанием прийти им на помощь. Кто бы мог подумать, что Машино бесстрашие и правда поможет всех спасти?

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

