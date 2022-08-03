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Маша и Медведь
5-й сезон
34-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 5 серия 34 смотреть онлайн

8.52013, Маша и Медведь. Фотография 9 на 12
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Маша находит в шкафу старинную фотокамеру, пока Медведь занимается починкой еe платьев. Случайно сделав свой собственный снимок, Маша открывает в себе талант в буквальном смысле «сногсшибательного» фотографа, и решает устроить фотосессию всем лесным жителям...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»