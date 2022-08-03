Маша находит в шкафу старинную фотокамеру, пока Медведь занимается починкой еe платьев. Случайно сделав свой собственный снимок, Маша открывает в себе талант в буквальном смысле «сногсшибательного» фотографа, и решает устроить фотосессию всем лесным жителям...

