Во дворе Мишкиного дома совершает экстренную посадку инопланетный корабль. Пришельцам нужно срочно пополнить запасы и возвращаться домой. Только на земле всe устроено совсем не так, как у них дома. Разобраться, что к чему, починить корабль и отправиться в обратный путь помогут Маша и Мишка.

