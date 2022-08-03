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Маша и Медведь
9-й сезон
65-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2017) сезон 9 серия 65 смотреть онлайн

8.52017, Маша и Медведь. Есть контакт!
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Во дворе Мишкиного дома совершает экстренную посадку инопланетный корабль. Пришельцам нужно срочно пополнить запасы и возвращаться домой. Только на земле всe устроено совсем не так, как у них дома. Разобраться, что к чему, починить корабль и отправиться в обратный путь помогут Маша и Мишка.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»