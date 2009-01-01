Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Мишка готовится к зимней спячке. Увлеченный домашними хлопотами, он не замечает, как в его дом пробирается Маша. Медведь спокойно ложится спать, а Маша, заскучав, начинает его будить…



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