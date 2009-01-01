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Маша и Медведь
1-й сезон
4-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2009) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.52009, Маша и Медведь. До весны не будить!
Мультсериалы0+

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Сюжет

Мишка готовится к зимней спячке. Увлеченный домашними хлопотами, он не замечает, как в его дом пробирается Маша. Медведь спокойно ложится спать, а Маша, заскучав, начинает его будить…

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»