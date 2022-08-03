Wink
Детям
Маша и Медведь
6-й сезон
42-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2014) сезон 6 серия 42 смотреть онлайн

8.62014, Маша и медведь. День кино
Мультсериалы0+

О сериале

Маша и Медведь решили снимать кино, но поспорили из-за сценария. Так про что же будет фильм? Про шпионов, про монстров или про далeкие миры?

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»