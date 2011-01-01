Маша и Медведь (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

К медведю в гости прибывает его племянник медвежонок и Маша очень хочет с ним подружиться. Но они никак не могут поделить между собой ни конфеты, ни мячик, ни игры, ни вообще что-нибудь, попавшееся им на глаза. Медведь получает двойную порцию проблем, беспокойства и разрушений.



