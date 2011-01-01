Маша и Медведь (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн

Wink
Детям
Маша и Медведь
3-й сезон
17-я серия

8.52011, Маша и Медведь. Дальний родственник
О сериале

К медведю в гости прибывает его племянник медвежонок и Маша очень хочет с ним подружиться. Но они никак не могут поделить между собой ни конфеты, ни мячик, ни игры, ни вообще что-нибудь, попавшееся им на глаза. Медведь получает двойную порцию проблем, беспокойства и разрушений.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

