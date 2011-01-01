WinkДетямМаша и Медведь3-й сезон17-я серия
Маша и Медведь (мультсериал, 2011) сезон 3 серия 17 смотреть онлайн
8.52011, Маша и Медведь. Дальний родственник
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
К медведю в гости прибывает его племянник медвежонок и Маша очень хочет с ним подружиться. Но они никак не могут поделить между собой ни конфеты, ни мячик, ни игры, ни вообще что-нибудь, попавшееся им на глаза. Медведь получает двойную порцию проблем, беспокойства и разрушений.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
