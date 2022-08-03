Wink
Детям
Маша и Медведь
6-й сезон
37-я серия

Маша и Медведь (мультсериал, 2013) сезон 6 серия 37 смотреть онлайн

8.52013, Маша и Медведь. Большое путешествие
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

После долгих раздумий медведь решил отправиться в Большое путешествие, где он смог бы побыть немного в одиночестве и получить новые впечатления! Но какое же приключение без Маши?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
SD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»