Марыля. В поисках дивников (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Девочка с самым богатым воображением в мире и ее друзья борются с коварной колдуньей. Сказочный мультсериал из Беларуси о волшебстве и дружбе.



Марыля — девочка из Минска, чья фантазия способна создавать целые миры. В них она становится героиней, сражающейся со злом. Окружающие ее не понимают, но зато у нее есть лучший друг по имени Алесь. Однажды ребята встречают загадочную бабулю, которая обещает Марыле, что ее мечты сбудутся и все вокруг наполнится волшебством. На самом же деле старуха совсем не так добродушна. Она решает завладеть силой воображения девочки. Как только ей это удается, колдунья оживляет духов-дивников, и мир мгновенно погружается в хаос. Теперь только Марыля, Алесь и призрак старого моряка способны одолеть ведьму.



Следите за приключениями героев, включив «Марыля. В поисках дивников», — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.





Сериал Марыля 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.