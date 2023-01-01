Марыля. В поисках дивников. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
Марыля. В поисках дивников
1-й сезон
2-я серия
8.82023, Марыля. В поисках дивников. Сезон 1. Серия 2
Мультсериалы, Фэнтези6+

Эта серия пока недоступна

Марыля. В поисках дивников (мультсериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Девочка с самым богатым воображением в мире и ее друзья борются с коварной колдуньей. Сказочный мультсериал из Беларуси о волшебстве и дружбе.

Марыля — девочка из Минска, чья фантазия способна создавать целые миры. В них она становится героиней, сражающейся со злом. Окружающие ее не понимают, но зато у нее есть лучший друг по имени Алесь. Однажды ребята встречают загадочную бабулю, которая обещает Марыле, что ее мечты сбудутся и все вокруг наполнится волшебством. На самом же деле старуха совсем не так добродушна. Она решает завладеть силой воображения девочки. Как только ей это удается, колдунья оживляет духов-дивников, и мир мгновенно погружается в хаос. Теперь только Марыля, Алесь и призрак старого моряка способны одолеть ведьму.

Следите за приключениями героев, включив «Марыля. В поисках дивников», — мультфильм 2023 года смотреть онлайн можно на Wink.

Сериал Марыля 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Беларусь
Жанр
Семейный, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Марыля. В поисках дивников»