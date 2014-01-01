Шри-Ланка #2. Цены на дома, виллы и отели. Дешево перемещаемся по острову. Крутой пляж для фотосета
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Mary Shum
1-й сезон
Шри-Ланка #2. Цены на дома, виллы и отели. Дешево перемещаемся по острову. Крутой пляж для фотосета

Mary Shum (сериал, 2014) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

5.22014, Шри-Ланка #2. Цены на дома, виллы и отели. Дешево перемещаемся по острову. Крутой пляж для фотосета
Блог12+

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О сериале

Я знаю о путешествиях все…Ну, или почти все. Индия, Китай, Средняя Азия, Гонконг, Сигапур, Италия, Франция, Испания, Греция, Нидерланды, Индонезия, Мальдивы, Шри-Ланка, Америка, Гавайи, Филиппины, Япония, Россия... — все эти места объединяет одно — мир, в котором царит красота. Со своим сыном Космосом мы не просто бываем в разных уголках нашей планеты — мы там живем.

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Жанр
Блог
Время
21 мин / 00:21

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