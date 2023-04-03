Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Второй сезон проекта «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в Республике Башкортостан. Всего за два дня пути Леонид Панфилов погулял по столице региона – Уфе, попробовал местные блюда, увидел, как добывается мёд, познакомился с местным изобретателем и сам полетал на параплане, заночевал в автобусе и насладился видами прекрасного заповедника «Шульганташ».

Отправляемся в путешествие вместе!



