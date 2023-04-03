По Башкирии на LADA Niva Travel
Wink
Детям
Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT
1-й сезон
По Башкирии на LADA Niva Travel

Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, По Башкирии на LADA Niva Travel
Документальный, Спортивный12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Второй сезон проекта «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в Республике Башкортостан. Всего за два дня пути Леонид Панфилов погулял по столице региона – Уфе, попробовал местные блюда, увидел, как добывается мёд, познакомился с местным изобретателем и сам полетал на параплане, заночевал в автобусе и насладился видами прекрасного заповедника «Шульганташ».
Отправляемся в путешествие вместе!

Страна
Россия
Жанр
Спортивный, ТВ-шоу, Документальный
Время
35 мин / 00:35

Рейтинг