Маршрут построен. LADA Sport ROSNEFT (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, По Башкирии на LADA Niva Travel
Документальный, Спортивный12+
О сериале
Второй сезон проекта «МАРШРУТ ПОСТРОЕН» стартовал в Республике Башкортостан. Всего за два дня пути Леонид Панфилов погулял по столице региона – Уфе, попробовал местные блюда, увидел, как добывается мёд, познакомился с местным изобретателем и сам полетал на параплане, заночевал в автобусе и насладился видами прекрасного заповедника «Шульганташ».
