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Футбольная французская Лига 1 (сериал, 2022) сезон 1 серия 68 смотреть онлайн
7.82022, Марсель - Анже
Спорт, Футбол12+
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Сюжет
Франция – это хорошая кухня, любовь и, конечно же, футбол. Нас ожидают 20 интересных и самобытных команд, 38 зрелищных матчей, целый арсенал невероятно талантливых игроков. Лига 1 привлекательна для зрителей и по праву считается одной из самых сильных футбольных лиг Европы.
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