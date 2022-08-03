Марс. Сезон 2. Серия 1
Марс
2-й сезон
1-я серия

Марс (сериал, 2016) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2016, Mars
Фантастика, Приключения12+

О сериале

Научно-фантастический сериал от National Geographic рассказывает о подготовке первой экспедиции на Марс и предполагает, что может произойти после высадки астронавтов на Красной планете. Вымысел создателей подкрепляется документальными сюжетами и комментариями ученых.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.4 IMDb

