7 класс. География (сериал, 2020) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

Сегодня мы продолжим путешествия по странам Африки и посетим одну из стран Магриба Марокко. На уроке мы узнаем об особенностях административно-территориального деления, климате и растительности, населении и достопримечательностях этой страны, а также познакомимся с самой высокой мечетью.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

