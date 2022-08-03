7 класс. География (сериал, 2020) сезон 7 серия 6 смотреть онлайн

Марокко
Сегодня мы продолжим путешествия по странам Африки и посетим одну из стран Магриба Марокко. На уроке мы узнаем об особенностях административно-территориального деления, климате и растительности, населении и достопримечательностях этой страны, а также познакомимся с самой высокой мечетью.

