UFC Fight Night Abu Dhabi 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

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Главным событием вечера стал пятираундовый поединок в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Кори Сэндхагеном. Победитель боя может стать следующим претендентом на бой за титул, которым владеет россиянин Пeтр Ян.



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