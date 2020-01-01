WinkСериалыUFC Fight Night Abu Dhabi 51-й сезонМарлон Мораес vs Кори Сэндхаген
UFC Fight Night Abu Dhabi 5 (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
2020, UFC
Спорт, Смешанные единоборства18+
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Сюжет
Главным событием вечера стал пятираундовый поединок в легчайшем весе между Марлоном Мораесом и Кори Сэндхагеном. Победитель боя может стать следующим претендентом на бой за титул, которым владеет россиянин Пeтр Ян.
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