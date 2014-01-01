Маркус уровень. Серия 52
Wink
Детям
Маркус уровень
1-й сезон
52-я серия

Маркус уровень (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн

2014, Маркус уровень. Серия 52
Мультсериалы0+

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Сюжет

Главного героя зовут Маркус, он обожает различные компьютерные игрушки, и очень часто они заменяют ему реальную жизнь, ведь в виртуальной вселенной Маркус крутой игрок, а в обычной жизни он худощавый неуверенный в себе паренек.

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