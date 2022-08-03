Маркус. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Маркус
1-й сезон
4-я серия
2019, Markus
Детектив, Мелодрама18+

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Маркус (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Пять лет назад сына Полины похитили прямо из детского сада. Увидев мальчика в выпуске новостей, она идет в полицию и просит возобновить поиски, но у нее не хватает доказательств. Помочь Полине вызывается бывший майор полиции, который уверен, что напал на след преступной группировки, зарабатывающей на продаже детей.

Страна
Украина, Латвия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маркус»