Маркус. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Маркус
1-й сезон
3-я серия
2019, Markus
Детективы18+

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Маркус (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сюжет

Пять лет назад сына Полины похитили прямо из детского сада. Увидев мальчика в выпуске новостей, она идет в полицию и просит возобновить поиски, но у нее не хватает доказательств. Помочь Полине вызывается бывший майор полиции, который уверен, что напал на след преступной группировки, зарабатывающей на продаже детей.

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Рейтинг

6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маркус»

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