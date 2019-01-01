Маркус (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Маркус. Сезон 1. Серия 2
Маркус
1-й сезон
2-я серия
2019, Markus
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

Пять лет назад сына Полины похитили прямо из детского сада. Увидев мальчика в выпуске новостей, она идет в полицию и просит возобновить поиски, но у нее не хватает доказательств. Помочь Полине вызывается бывший майор полиции, который уверен, что напал на след преступной группировки, зарабатывающей на продаже детей.

Латвия, Украина
Детектив
44 мин / 00:44

6.6 IMDb

