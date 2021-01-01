Марк Мориарти. Шеф-повар дома (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Молодой ирландский шеф-повар Марк Мориарти уверен, что домашняя еда ничуть не хуже ресторанной, и собирается доказать это зрителям своего шоу. Он покажет, как приготовить простые, но впечатляюще вкусные блюда на обычной кухне, и поделится фирменными кулинарными секретами. Подобно героине Надежды Румянцевой в «Девчатах», ирландец из одной только картошки знает десятки оригинальных рецептов. Узнайте и вы!



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