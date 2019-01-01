Марк-Андре Барио vs Эндрю Санчез
Wink
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UFC Fight Night Ottawa
1-й сезон
5-я серия

UFC Fight Night Ottawa (сериал, 2019) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2019, UFC
Спорт, Спорт18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

На турнире UFC Fight Night в Оттаве встретятся топовые легковесы Эл Яквинта и Дональд «Ковбой» Серроне. Яквинта занимает четвертую строчку рейтинга своей весовой категории, Ковбой же по количеству побед является настоящим ветераном UFC и станет самым именитым оппонентом в карьере Яквинты.

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Жанр
Спорт
Время
26 мин / 00:26

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