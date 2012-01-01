Марьина роща (сериал, 2012) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

У директора рынка Семена Галковского украли коллекцию редких миниатюр.Семен не может обратиться в милицию и пытается договориться с Трошиным частным образом. Тот соглашается из-за болезни сына Козловой – мальчику очень нужны свежие витамины.



